Domani Ismea a Salone Gusto presenta highlights ‘giovani agroalimentare e territorio’

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Riflettori puntati sui giovani agricoltori in questa edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che vede presso il Parco Dora uno spazio espositivo a loro interamente dedicato, dove venerdì 23 settembre alle 12.00 Ismea presenterà i principali highlights del rapporto Giovani agroalimentare e territorio. Grazie alla partecipazione dell’Istat l’incontro sarà anche l’occasione per divulgare alcuni dati inediti dell’ultimo censimento dell’agricoltura italiana. L’evento è quindi un momento di confronto e di riflessione sulle tendenze recenti dell’agricoltura a conduzione giovanile in Italia, sull’importante ruolo svolto dai giovani nei territori per preservarne il tessuto socio-economico e ambientale ma anche sui rilevanti gap tra aree urbane e rurali che tuttora alimentano il processo di spopolamento dalle campagne.

In occasione dell’incontro, infine, l’Ismea presenterà il nuovo strumento fondiario “Generazione Terra” e che a breve verrà reso disponibile dall’istituto.

Intervengono all’incontro: Fabio Del Bravo, responsabile Direzione servizi per lo sviluppo rurale di Ismea: Giovani in agricoltura: tendenze recenti tra sfide, opportunità e ‘valore’ del territorio; Roberto Gismondi, responsabile servizio statistiche e indicatori sull’agricoltura di Istat: Un’agricoltura per tutte le età? Il ruolo dei giovani emerso dal settimo censimento dell’Istat’; Giorgio Venceslai, responsabile Direzione servizi per le imprese di Ismea: ‘Generazione Terra’ il nuovo strumento fondiario di Ismea per i giovani. Testimonianza delle aziende: Claudio Amerio, Maramao bio – società cooperativa agricola sociale onlus; Linda Orlandini, socia Consorzio Castanicoltori Alta Valle del Reno (Bo). Considerazioni finali: Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia. Modera l’incontro Giuseppe Bottero – responsabile redazione economia de La Stampa L’ingresso a terra Madre è gratuito. Per informazioni di dettaglio https://2022.terramadresalonedelgusto.com/