Ucraina: Letta, ‘preoccupa Putin e preoccupa ambiguità destra italiana’**

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati per quello che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa a Pietrasanta sulle parole di Putin. “Siamo contrari a un’escalation militare e vogliamo assolutamente che la pace trionfi, però per la pace c’è bisogno di una posizione netta che dica chiaramente a Putin che non sono accettabili ricatti basati sulla paura e la rottura del diritti internazionale. C’è bisogno che l’Europa sia unita e l’Italia tenga una posizione univoca: siamo molto preoccupati dalle ambiguità che nella destra italiana ci sono sul rapporto con la Russia”.