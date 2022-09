Mipel Lab inaugura 3a edizione, al centro il sourcing pellettiero d’eccellenza

Milano, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) – È partita ieri la kermesse dedicata all’innovativo progetto phygital Mipel Lab, ideato da Assopellettieri – l’associazione delle aziende pellettiere del made in Italy – insieme a Lineapelle. Pensata per ampliare le opportunità di contatto tra i brand nazionali e internazionali e le realtà uniche del savoir faire della pelletteria, la manifestazione ha aperto la terza edizione con un numero crescente di espositori e visitatori. Un format unico che ha già riscosso grande interesse nelle precedenti edizioni e che anche quest’anno si rivela ricco di importanti novità.

A inaugurare la fiera, un momento di confronto e approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali realizzato attraverso un talk dal titolo ‘Pelletteria: l’eccellenza e l’esigenza di comunicare bene’, che ha visto sul palco il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli, Flavio Sciuccati, Senior Partner di Ambrosetti – The European House, Attila Kiss, ad del Gruppo Florence, e Guido Geminiani, ad di Impersive.

Il comparto, tra quelli di primo piano nell’assetto industriale italiano, è cresciuto del 15% negli ultimi 5 anni, come ha sottolineato Flavio Sciuccati, Senior Partner di Ambrosetti, in apertura, tratteggiando uno scenario positivo ma che presenta un gap di comunicazione. Del resto, con oltre 5.200 imprese, 50.000 addetti e un operato efficiente e sempre più flessibile, la pelletteria è una delle filiere fondamentali dell’Italia. Emerge la necessità di una migliore abilità nel comunicare questa eccellenza anche sui mercati più lontani come Asia e Usa, con strumenti contemporanei utili a far comprendere la qualità del made in Italy.

Per colmare tale mancanza, molte le iniziative messe in campo da Assopellettieri, tra cui la scelta di collaborare oltre che a Mipel anche a Mipel Lab con Impersive, società specializzata nella realizzazione di video tridimensionali per il fashion, per offrire alle aziende e al mercato soluzioni di comunicazione sempre più tecnologiche e immersive. Un’iniziativa raccontata dallo stesso ad Guido Geminiani e pensata per ‘immergersi’ pienamente, grazie a speciali ‘oculus’, nel processo produttivo della pelletteria italiana per comprenderne ancora meglio il valore.

Danny D’Alessandro, direttore generale di Assopellettieri, ha commentato così l’iniziativa: “Abbiamo dato vita a questo progetto con l’idea di portare uno strumento di comunicazione nuovo sul mercato e poterci avvicinare sempre più al consumatore, facendo percepire quello che sta dietro il prodotto, attraverso storytelling e customer experience. Questo rappresenta inoltre un modo unico non solo per avvicinare i nostri stakeholders, ma anche i ragazzi: se vogliamo parlare alle nuove generazioni, dobbiamo utilizzare il loro linguaggio”.

Anche l’ad del Gruppo Florence, Attila Kiss, ha voluto raccontare la sua esperienza, per certi versi molto simile a Mipel Lab: favorire la costante aggregazione delle imprese italiane e spingere verso la digitalizzazione e la creazione di strutture in grado di rispondere alle esigenze dei marchi internazionali.

Prossimo appuntamento dedicato al settore pelletteria sarà quello degli Stati Generali che si terranno a Firenze il 18 ottobre nella location del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio.

Il presidente Franco Gabbrielli ha sottolineato: “Ci aspettiamo molto da questa terza edizione e crediamo possa essere un passo ulteriore per poter diventare un gruppo sempre più forte ed eccellente, lavorando insieme e guardando al futuro con sguardo positivo. Esattamente come stiamo facendo qui a Mipel Lab, gli Stati Generali ci offriranno l’occasione per creare sinergie, parlare di innovazione e soprattutto ripensare alla comunicazione del comparto – un aspetto necessario per fare vivere, oltre al prodotto, anche l’esperienza della produzione Made in Italy ai consumatori di tutto il mondo. Ci occuperemo anche di tematiche come il cambio generazionale, spingendo su formazione e digitalizzazione per un maggiore coinvolgimento delle giovani leve”.