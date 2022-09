Energia: Letta, ‘rigassificatori servono, spero risultati positivi da confronto con territori’**

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “E’ ovvio che la vicenda dell’energia necessità di scelte nazionali ben gestite e ben fatte e la vicenda dell’energia necessita rigassificatori che funzionino”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Marina di Pietrasanta.

“Ovviamente vanno gestiti e vanno applicati d’intesa e d’accordo con le amministrazioni locali che è quello che si sta facendo sia in Emilia che in Toscana. E’ in corso una discussione complicata a Piombino più che a Ravenna, perchè a Piombino c’è una storia passata e legata al tema della siderurgia. Bisogna fare, come ha detto il presidente della regione, un buon lavoro legato soprattutto ai lasciti della siderurgia del passato e per questo si vuole un confronto le realtà territoriali che vada avanti bene e sono fiducioso che questo confronto possa portare a risultati positivi”.