Elezioni: Renzi, ‘Pd ormai è generico M5S’

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Letta ha detto che Renzi vuole distruggere Pd, no caro Enrico fai tutto da solo. Hai proposto di aumentare le tasse, una follia. Abbiamo tasse più alte della media europea. Il Pd aveva fatto il Jobs Act che unito a industria 4.0 ha creato un milione di posti di lavoro e oggi la rinnega . Oggi dicono che sono per il reddito di cittadinanza, non è che cambiano idea ormai possono cambiare nome in M5S, sono il loro “generico” . Stanno facendo campagna per Meloni o per M5S”. Così Matteo Renzi in un evento pubblico a Frosinone.