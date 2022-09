Elezioni: Prodi, ‘se Italia si schiera con Orban rischia emarginazione in Ue’**

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “In Ungheria le elezioni sono state libere, nessuno lo mette in dubbio, ma il problema sono i comportamenti sulla giustizia, sui diritti… Mi preoccupa che l’Italia (schierandosi con Orban, ndr) possa quindi essere emarginata perché in Europa siamo sempre stati in coloro che contribuivano alle decisioni, e di contrarie ai nostri interessi ce ne sono state poche. Quando si è attorno a un tavolo, si difendono gli interessi nazionali, lo abbiamo fatto tutti, non è questione di battere i pugni sul tavolo ma di stare in uno spirito europeo”: così Romano Prodi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.