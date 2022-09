Elezioni: Prodi, ‘Meloni? Brava in campagna voto, a tavoli internazionali vedremo…’**

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Non so che leader sarà Giorgia Meloni, in campagna elettorale è brava ma per il resto lo vedremo in futuro perché abbiamo già visto persone brave in campagna elettorale ma non altrettanto sui tavoli internazionali”. Così Romano Prodi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

“Allarme democratico? All’estero c’è più un’aspettativa preoccupata, l’ho notato. Una forte preoccupazione, come fu per il caso austriaco. Poi è tutto da vedere se si tramuta in allarme democratico o meno. Ma io ho più paura del rischio di emarginazione e di conseguenza di una flessione della nostra capacità di contrattazione in ambito europeo”.