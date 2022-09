Elezioni: Letta, ‘meno tasse sul lavoro, nostro primo Cdm sarebbe su questo’**

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Per noi in questa campagna elettorale quello che conta di più è rendere visibile ed evidente la nostra priorità che è il lavoro e l’abbassamento delle tasse sul lavoro”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Pietrasanta.

“Noi completiamo la nostra campagna elettorale con una fortissima spinta sull’agenda sociale. Abbassare le tasse sul lavoro vuol dire per ogni lavoratore alla fine dell’anno avere una quattordicesima in più grazie a salari più alti. Il primo Cdm dopo le elezioni vorrebbe dire impostare una legge di bilancio subito con questa riduzione delle tasse sul lavoro e questo sarebbe il miglior segnale rispetto a una proposta fiscale della destra che è tutta basata sulla flat tax generalizzata che vuol dire dare di più a chi ha già di più”.