Milano-Cortina: Morelli, ‘via libera a potenziamento Tangenziale est per S.Giulia’

Milano, 20 set. (Adnkronos) – “Con estremo piacere ho annunciato oggi l’ok alla realizzazione di un allargamento della tangenziale est di Milano (in carreggiata sud, direzione Bologna) che la renda a 4 corsie nel tratto compreso tra lo svincolo di viale Forlanini e quello di via Mecenate/Santa Giulia”. Lo afferma Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e Mobilità, aggiungendo che “si tratta di un’opera molto attesa che diventerà realtà e sarà essenziale anche per facilitare l’accesso al sito dove è prevista la realizzazione dell’arena che ospiterà le gare legate alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026”.

“La consegna del progetto da inviare al ministero della Transizione ecologica -avverte Morelli- è prevista per la prima settimana di ottobre 2022, mentre il periodo previsto per la verifica dello stesso Mite è di 180 giorni, con termine al massimo all’inizio di aprile del 2023”.

“L’approvazione del progetto -aggiunge- è prevista entro la metà di novembre del 2023. Seguirà la gara d’appalto (l’importo dei lavori è di circa 10-12 milioni di euro) che dovrebbe consentire l’aggiudicazione entro agosto 2024, lasciando circa 15 mesi per il completamento delle opere che dovrebbe avvenire entro novembre 2025, quindi in tempo per l’inizio del grande appuntamento delle Olimpiadi. Dalle parole ai fatti”.