Covid: in Lombardia 5.570 nuovi casi (14,6%), 10 i morti

Milano, 20 set. (Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 37.978 tamponi effettuati, sono 5.570 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione Lombardia. Il tasso di positività si attesta al 14,6%.

Tra i dati di oggi, si evidenzia che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 10 unità, mentre i ricoveri negli altri reparti sono 19 in più di ieri. Dieci i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.443.

Sul territorio provinciale, a Milano i nuovi contagi sono 1.534, di cui 546 a Milano città; 725 a Bergamo, 731 a Brescia e 380 a Como. Cremona registra 170 nuovi casi, Lecco 176, Lodi 122, Mantova 274, Monza e Brianza 422, Pavia 259, Sondrio 114 e Varese 538.