Ucraina, Kiev: “Russia ha colpito di nuovo Zaporizhzhia”

Kiev, 19 set. (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un altro attacco missilistico su Zaporizhzhia, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh. “Secondo le informazioni preliminari, un razzo ha colpito il centro regionale, vicino al fiume Dnipro. Le informazioni sulle vittime sono in corso di chiarimento”, ha scritto su Telegram.

“Forse qualcuno può pensare che dopo una serie di vittorie ci sia una certa tregua”, ma in realtà “ci si prepara” alla prossima fase della controffensiv, cioè la riconquista delle città chiave di Mariupol, Melitopol e Kherson, la prossima fase della controffensiva. Così il presidente dell’Ucraina Volodomir Zelensky.

“Poiché l’Ucraina deve essere liberata, tutta”, l’esercito ucraino non cercherà solo di riconquistare il territorio che controllava prima dell’inizio dell’invasione russa, ma anche il territorio nel Donbass e in Crimea che è nelle mani dei separatisti sostenuti da Mosca dal 2014, ha detto ancora Zelensky.

Kiev ha riconquistato più di 6.000 chilometri quadrati di territorio nel sud e nell’est dell’Ucraina dall’inizio di settembre, anche se le forze russe continuano a bombardare le città della regione di Kharkiv nonostante il loro ritiro una settimana fa, ha dichiarato il governatore regionale Oleh Syniehubov su Telegram.

Un’analisi pubblicata dal ministero della Difesa britannico ha confermato che nell’ultima settimana la Russia ha anche aumentato in modo significativo i bersagli delle infrastrutture civili utilizzando missili a lungo raggio.

Tra le aree colpite c’è una diga nella città industriale di Kryvyi Rih, ha dichiarato il ministero, osservando che tali obiettivi non offrono alcun evidente vantaggio militare.

Tuttavia, viste le battute d’arresto che Mosca sta affrontando in prima linea, il ministero ha affermato che l’esercito russo probabilmente continuerà a compiere tali attacchi nel tentativo di minare il morale della popolazione ucraina.

In un ulteriore segno della sua crescente fiducia, domenica Kiev ha escluso per il momento colloqui di pace o un incontro tra Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin.