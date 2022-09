Tennis: storico preparatore Federer, ‘prenderà decisione su Laver Cup all’ultimo momento’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Roger Federer prenderà una “decisione dell’ultimo momento” sulla sua partecipazione alla Laver Cup della prossima settimana, secondo il fitness coach Pierre Paganini. Il 20 volte campione del Grande Slam ha annunciato giovedì che si ritirerà dal tennis di alto livello dopo il torneo alla O2 Arena di Londra. Tuttavia, Federer non gareggia da Wimbledon 2021, dopo di che ha subito una terza operazione al ginocchio. E Paganini ha messo in dubbio se lo svizzero sarà in grado di unirsi a artisti del calibro di Novak Djokovic, Rafal Nadal e Andy Murray in quello che dovrebbe essere il suo evento d’addio.

“Questa sarà probabilmente una decisione dell’ultimo momento”, ha detto Paganini al quotidiano svizzero Blick. “Si è allenato a un livello per determinare esattamente se giocare è una buona idea o meno”. Federer sta facendo calare il sipario su una carriera straordinaria che lo ha visto vincere 103 titoli Atp Tour – solo Jimmy Connors (109) vanta di più nell’era Open. Tra una serie di altri risultati degni di nota, il 41enne ha trascorso un record di 750 settimane tra i primi 10 della classifica del singolare maschile. Ma Paganini dice che “è diventato chiaro che un ritorno al Tour sarebbe stato impossibile” intorno a luglio poiché i problemi di infortunio hanno messo a dura prova il più grande di tutti i tempi.

In un aggiornamento più positivo, il collega allenatore Severin Luthi ha indicato che Federer è sulla buona strada per giocare almeno una parte della Laver Cup. “Il suo obiettivo è giocare qualcosa, anche se dovremo vedere che si tratti di un singolo o un doppio”, ha detto Luthi a Blick. “Il suo obiettivo è ancora giocare alla Laver Cup, sicuramente. Ci alleniamo per tre ore al mattino, poi altre due ore al pomeriggio. Si è allenato la scorsa settimana e si sta allenando di nuovo questa settimana”.