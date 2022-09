Orrico (M5S): ‘bene decalogo Confindustria Alberghi, molti punti in nostro programma’

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Il decalogo di Confindustria Alberghi ci trova d’accordo su molti punti che, di fatto, sono contenuti nel programma del Movimento 5 stelle”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Anna Laura Orrico, responsabile turismo del Movimento 5 Stelle commentando il decalogo di Confindustria Alberghi indirizzato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale con dieci proposte per rilanciare il settore.

“Abbiamo sempre sostenuto come il turismo – sottolinea – meriti un ministero che si occupi di una materia capace, con le sue peculiarità e sfumature, di interessare trasversalmente lo sviluppo di molti settori nel campo dei servizi e dei prodotti. Il Superbonus dovrà diventare un’opportunità anche per le strutture ricettive e termali. Infatti, il turismo sostenibile per noi vuol dire anche premiare con maggiori agevolazioni fiscali le aziende che vorranno andare sempre di più in direzione della sostenibilità ambientale e sociale”.

“Riteniamo – sottolinea Orrico – si debbano semplificare e accelerare le procedure per l’avvio di nuove imprese e per quelle già esistenti; incrementare e migliorare gli investimenti per la ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare e infrastrutturale; rivedere la tassa di soggiorno affinché i proventi vengano spesi su obiettivi in accordo con gli operatori turistici e le comunità ambientali per progetti territoriali utili ad entrambi”. La disciplina delle concessioni demaniali, invece, spiega l’esponente del M5S, “va affrontata in modo che si tutelino le peculiarità del comparto turistico italiano, contrastando l’abusivismo e valorizzando chi ha saputo coniugare rispetto per il paesaggio e qualità nell’accoglienza. Sul piano delle professioni turistiche siamo convinti inoltre che gli investimenti sulla qualità della formazione debbano partire dagli Its e continuare per tutto l’arco della vita aziendale e lavorativa, con un faro puntato sulla digitalizzazione e internazionalizzazione”.