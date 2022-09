Nasce il primo database globale sui combustibili fossili

(Adnkronos) – Da oggi è disponibile un database, primo nel suo genere, per tracciare la produzione e le emissioni di combustibili fossili nel mondo. Il Registro globale dei combustibili fossili comprende i dati di oltre 50.000 giacimenti di petrolio, gas e carbone in 89 Paesi, che corrispondono a oltre il 75% delle riserve, della produzione e delle emissioni globali, ed è disponibile per l’uso pubblico. Il registro è stato sviluppato da Carbon Tracker, un think-tank senza scopo di lucro che studia gli effetti della transizione energetica sui mercati finanziari.