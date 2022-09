Grande attesa per la Festa di San Pio da Pietrelcina il prossimo 23 settembre, come pure per il ventennale della canonizzazione del frate stigmatizzato avvenuta a Roma il 16 giugno del 2002 davanti ad una folla oceanica di fedeli. Lo scorso 14 settembre è iniziato il solenne novenario di preparazione sia a Pietrelcina che a San Giovanni Rotondo e in altre località.

