Fabio Caserta quando ne ha parlato lo ha sempre definito come un momento, una sfumatura passeggera del campionato giallorosso. È successo già in passato, con la squadra in grado di ribaltare lo scenario e recuperare il terreno perso per strada, ma continua a verificarsi in un periodo tutt’altro che semplice per il suo Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia