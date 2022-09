Roma, 19 set. – (Adnkronos) – “In questo momento qua vedo grande confusione da parte dell’allenatore, grandi difficoltà dei giocatori”. Lo dice Antonio Cassano in merito alle difficoltà dell’Inter sconfitta ieri per 3-1 a Udine. “Sono andati in vantaggio 1-0, poi si sono fatti tre gol da soli: autorete, disastri clamorosi… Però io nell’Inter vedo qualcosa, non so cosa, però un qualcosa c’è, per poter risalire”, aggiunge l’ex attaccante nerazzurro su Instagram.