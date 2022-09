Addio alla Regina Elisabetta, feretro verso Wellington Arch – Diretta

(Adnkronos) – Terminati i funerali solenni della Regina Elisabetta nell’abbazia di Westminster. Il feretro, in processione verso Wellington Arch, viene seguito ancora una volta dal re e i membri della famiglia reale.

13.22 – Terminata la funzione nell’Abbazia di Westminster, il feretro di Elisabetta sarà portato al carro per la processione verso Wellington Arch, Hyde Park Corner, dove arriverà alle 14. Il re e i membri della famiglia reale seguiranno nuovamente la bara della regina in processione.

Il corteo sarà composto da più gruppi, che includono rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, membri della Royal Canadian Mounted Police e distaccamenti delle forze armate del Commonwealth. Il corteo sarà accompagnato dalle salve sparate ogni minuto ad Hyde Park dalla King’s Troop Royal Horse Artillery, e dalle campane del Big Ben che suonerà ogni minuto.

La processione arriverà a Wellington Arch e il gruppo dei portatori trasferirà la bara sul carro funebre prima che l’auto parta per Windsor. Ci sarà anche un saluto reale e verrà suonato l’inno nazionale. Nel pomeriggio alle 16 a Windsor è in programma un’altra cerimonia. Solo in serata ci sarà la deposizione del feretro.

Quando il carro funebre si allontanerà da Wellington Arch, la parata effettuerà un saluto reale e verrà suonato l’inno nazionale. Il re e i membri della famiglia reale partiranno quindi per Windsor.

13.05 – Con The Last post, l’omaggio ai caduti, e due minuti di silenzio osservati nell’abbazia di Westminster in tutto il Regno Unito, si sono conclusi i funerali della Regina Elisabetta. La cerimonia si è conclusa con l’inno ‘God save the king’ suonato dal coro e tutti i presenti in piedi. Re Carlo III, come all’ingresso nell’abbazia, è apparso commosso.

12.55 – “Raramente una promessa è stata mantenuta così bene”. A dichiararlo è stato l’arcivescovvo di Canterbury, Justin Welby, durante l’omelia della funzione funebre per la regina scomparsa, ricordando l’impegno assunto da Elisabetta il giorno del suo 21mo compleanno, quando promise di mettersi al servizio del Regno Unito e del Commonwealth.