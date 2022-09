Il ministro per il Lavoro Andrea Orlando è stato ieri, nel primo pomeriggio presso la Cantina sociale per un incontro elettorale promosso dal Partito Democratico provinciale con l’obiettivo di sostenere la candidatura all’uninominale per la Camera dei Deputati di Antonella Pepe.

