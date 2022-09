Energia: Fico, ‘su termovalorizzatore Piombino coinvolgere cittadini’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “La transizione ecologica all’interno della quale è compresa anche la transizione energetica è un obiettivo fondamentale rispetto al quale non si deve assolutamente arretrare. Bisogna puntare al 100% delle energie rinnovabili. Per quanto riguarda Piombino, anche in questo caso, è fondamentale il coinvolgimento del territorio, dei cittadini e quindi delle istituzioni locali”. Così il presidente della Camera Roberto Fico intervistato dalla Tgr Toscana a margine di un’iniziativa elettorale a Massa che si è tenuta alla vigilia della visita a Piombino di Riccardo Ricciardi. Oggi il vicepresidente del Movimento5Stelle, in corsa per un seggio alla Camera, sarà in città alle 17 in piazza Cappelletti per ribadire il no al progetto del rigassificatore così come delineato da governo e regione, insieme alle candidate Stella Sorgente e Valeria Marrocco