Roma, 18 set. (Adnkronos) – Il tetto al prezzo del gas “è una mossa che ha più un valore simbolico che pratico. Poiché la crisi ha ragioni politiche e non economiche, non è affatto detto, anzi è difficile, che la Russia ceda e accetti quel prezzo”. Così Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Zona bianca’ in onda questa sera su Retequattro.