Elezioni: Zingaretti, ‘con flat tax buco bilancio e tagli a sanità scuole e sociale’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Non abbiamo nessuna nostalgia dell’ultimo parlamento e combattiamo per rapporti diversi nel nuovo. Il vecchio era quello del 2018 e della vittoria delle destre. Ogni volta che abbiamo provato ad avanzare politiche sociali o di difesa dei diritti siamo rimasti praticamente soli”. Lo ha detto Nicola Zingaretti in un comizio Tivoli.

“E’ tempo di politiche al servizio sella dignità delle persone, togliere agli italiani la percezione di vivere nella paura del futuro e ridare loro la speranza. Per questo investimenti green, innovazione digitale per imprese e Stato. Niente tasse per chi assume tempo indeterminato under 35. Per questo salario minimo, aumento della spesa per scuola e sanità. I miliardi conquistati da noi sono una risorsa. I buchi di bilancio che creerebbe la ingiusta flat tax della destra sono una nuova tegola sulla testa dei giovani e di tutti perchè taglieranno proprio sanità , scuola e politiche sociali”.