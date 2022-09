Monza, 18 set. (Adnkronos) – Monza in festa per la prima vittoria in Serie A arrivata contro la Juventus per 1-0. Crisi nera per i bianconeri che dopo il ko in Champions, rimediano un’altro ko in campionato rimanendo a 10 punti in classifica, mentre la squadra di Palladino, sostituto di Stroppa, sale a 4 punti. L’esore della giornata è Gytkjær che al 74′ ha firmato il gol vittoria. La Juventus era rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Di Maria al 40′ per un fallo di reazione.