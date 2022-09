Calcio: Berlusconi, ‘la mia cura per il Monza funziona’

Roma, 18 (Adnkronos) – “Battere la Juventus mi sembra un buon modo di incominciare un nuovo percorso. Questo Monza ha grande potenzialità, che non aveva espresso in parte per i molti infortuni, in parte per il calendario difficile nelle prime giornate di campionato ma in parte per un modulo di gioco che a mio giudizio poteva essere migliorato. Se questa è la cura Berlusconi che ha portato il Monza a giocare così oggi direi che funziona”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, in un’intervista a Telelombardia.