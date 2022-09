Giustizia: Scarpinato, ‘progetto Meloni è di sottoporre pm a dipendenze potere politico’

Caltanissetta, 17 set. (Adnkronos) – “Il progetto della Meloni, che poi è stato anche riproposto da Nordio, è di sottoporre il pubblico ministero alle dipendenze del potere politico e abbiamo visto i risultati, in Turchia e in Ungheria, ad esempio. Ma anche in paesi dell’America Latina. E’ il sogno di una forza politica che ha concezione gerarchica e piramidale della politica, dove c’è un uomo al comando che comanda su tutto, sul Parlamento e sulla magistratura. Uno dei motivi per cui ho aderito al M5S è la replica del patto della Costituzione”. Lo ha detto Roberto Scarpinato, l’ex Procuratore generale di Palermo e oggi candidato con il M5S.