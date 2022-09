Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Se è possibile è meglio evitare lo scostamento. Ma non fino al punto di provocare la rovina di molte imprese e di molti lavoratori. Per fare questo, è il Governo che deve dirci se lo scostamento è necessario, e per quale cifra”. Lo afferma Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Ilsettimanale.pmi.it’