Elezioni: Toti a Renzi, ‘noi chiediamo voto per nostra lista, tu per Draghi a sua insaputa’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Caro Matteo, anche io non ce l’ho con te e per aiutarti ti spiego: noi chiediamo il voto e votiamo la nostra lista, “Noi Moderati”. Non per Draghi a sua insaputa come voi. Comunque forse non sei informato che i tuoi assessori a Genova, dove eri oggi, siedono in una giunta di centro-destra con Fdi, Lega, Lista Toti, Forza Italia. Io sono lieto di aver allargato la nostra maggioranza, tu invece sembri un po’ imbarazzato…”. Così Giovanni Toti, della lista Noi Moderati, rispondendo al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi in visita nel capoluogo ligure.