Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Orban ha già ringraziato Salvini e Meloni” per il voto contro alla maggioranza in Ue che stigmatizza l’Ungheria “dicendo che, in caso di vittoria del centrodestra, si aspetta che vengano tolte le sanzioni a Putin. C’è un intreccio tra la nostra destra, Orban e Putin che è molto pericoloso per il futuro e che rigettato: l’Italia sta nel campo occidente ed europeo”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Potenza.