Elezioni: Fiano (Pd), ‘centrodestra sempre più diviso e inaffidabile’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Non passa giorno senza che la destra si dimostri divisa su punti fondamentali dei programmi. Sull’Europa, sull’immigrazione, sullo scostamento di bilancio. Oggi è il turno di Berlusconi a rifilare agli alleati una stoccata non da poco. Il Pnrr non si ridiscute ma si attua. Verrebbe da dire benvenuto nel mondo della ragionevolezza se non fosse che che è alleato con quelli che irresponsabilmente dicono il contrario. In realtà l’unica scelta che offre sicurezza al futuro del Paese la offre il Pd che su questo non ha mai avuto incertezze”. Così il deputato democratico Emanuele Fiano, candidato per il Senato nel collegio uninominale di Sesto Sangiovanni.