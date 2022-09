Tpl: Sindacati, adesioni fino al 90% a sciopero, ora soluzioni

Roma 16 set. – (Adnkronos) – “Adesione quasi totale di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale con punte del 90% in alcune realtà”. È quanto riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro sullo sciopero nazionale indetto contro le aggressioni subite da autisti, controllori, addetti alle stazioni, spiegando che “dalla partecipazione arriva un segnale di insofferenza e la richiesta di tornare ad una situazione di normalità senza subire aggressioni ormai quotidiane”.

Secondo le organizzazioni sindacali “è necessario dare immediata attuazione al protocollo sulla sicurezza sottoscritto a marzo con i ministeri competenti che contiene azioni concrete per presidiare i luoghi di lavoro, prevenire e dissuadere il fenomeno delle aggressioni, così come è necessario assistere le vittime dal punto di vista sanitario e legale”.

“Lo chiediamo da anni – affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro – e continueremo a ricercare le soluzioni per dare risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori, fino a quando non sarà garantita e preservata la loro incolumità e sicurezza sui luoghi di lavoro”.