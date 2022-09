Scuola: Cozzoli, ‘con sport due facce della stessa medaglia formativa’

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Lo sport e la scuola sono complementari nella formazione dei giovani, due facce della stessa medaglia. E l’attenzione del Capo dello Stato Mattarella per il nostro mondo dimostra l’importanza dei valori sportivi. Per questo Sport e Salute, con il suo programma per la primaria, vuole portare l’attività motoria anche lì dove non c’è. Perché lo sport è un diritto. Lo ha fatto lo scorso anno e lo farà ancora di più quest’anno con idee e soluzioni nuove”. Lo afferma il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli, tra gli invitati a Grugliasco all’inaugurazione dell’anno scolastico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.