Roma, 16 set (Adnkronos) – Sulla delega fiscale “ho parlato oggi con la presidente Casellati, mi ha detto che farà la riunione dei capigruppo per vedere se si può calendarizzare in Senato, ancora un filo di speranza c’è. Se non si dovesse trovare un accordo si va in aula e si vota sulla calendarizzazione della delega fiscale”. Lo ha detto Mario Draghi.