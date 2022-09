Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Se voti Renzi e Calenda voti Draghi” dicevano per prendere qualche voto in più. Ma evidentemente si erano dimenticati di dirlo a Draghi, che oggi ha chiarito una volta per tutte di non voler fare più il premier. Direi che per qualcuno la campagna elettorale/telenovela finisce qui”. Lo scrive su Twitter Giovanni Toti di Noi Moderati.