Elezioni: Calenda, ‘politica abbia spirito repubblicano Draghi o Paese non sopravvive’**

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “In questo periodo complesso più che mai, bisogna recuperare lo spirito repubblicano che Mario Draghi ha portato in politica, fatto di concretezza, di capacità di decisione, di buon senso. Dobbiamo farlo”. Così Carlo Calenda su twitter postando un video del suo intervento a Confindustria a Vicenza.

“Se oggi Draghi avessi risposto sì” alla domanda su un suo bis alla guida del governo “era finita la campagna elettorale e saremmo andati tutti a casa. Qui -dice Calenda nel video- hanno parlato prima di me Bonaccini e Zaia, parlano un linguaggio molto simile, sono pragmatici. Ma se poi si va sui partiti, siamo alla solite: tutti nemici. Ma così il Paese non sopravvive. Noi dobbiamo recuperare lo spirito repubblicano che Draghi ha portato in politica, in cui si dicono dei no e dei sì e che sia fatto da una larga coalizione di persone che vogliono abbandonare questo tipo politica. Si può fare. Con Draghi, meglio. Altrimenti lo dobbiamo fare noi sennò saremo sempre dentro un eterno giorno della marmotta in cui votiamo uno contro l’altro e l’unico che perde è il Paese”.