Roma, 16 set (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è che non si formi una maggioranza di centrodestra, di centrosinistra è impossibile. Siccome no lo potete formare un governo senza di noi, l’unica è assumersi una responsabilità congiunta e andare a formare un governo con Draghi. Noi non vogliamo fare l’ago della bilancia ma il perno di una grande coalizione con i partiti responsabili”. Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della sera.