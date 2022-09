Roma, 15 set. – (Adnkronos) – “Roger è stato uno dei miei idoli e una fonte di ispirazione! Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro sport! Voglio ancora giocare con te! Ti auguro tutta la fortuna del mondo per quello che verrà dopo!”. Così su Twitter il numero uno del mondo Carlos Alcaraz rende omaggio a Roger Federer che oggi ha annunciato il suo ritiro dal tennis dopo la Laver Cup in programma dal 23 al 25 settembre.