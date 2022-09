Russia: Conte, ‘pericolosa e molto campagna elettorale con allusioni e illazioni’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Non ho elementi per dire come nascono queste indiscrezioni, queste informazioni, poi generiche, poi smentite. Quel che mi preoccupa è che nessuna delle forze politiche poi ne approfitti per cercare di inquinare, opacizzare la campagna elettorale”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di ’24 Mattino’ su Radio 24-Il Sole 24 ore, a proposito delle notizie su possibili finanziamenti ai partiti da parte della Russia.

“Bisogna maneggiare queste illazioni, queste indiscrezioni con molta cautela. Se ci sono elementi -ha ricordato il leader M5S- che lo accertino le sedi istituzionali, il Copasir e quant’altro. Quando c’è una campagna elettorale ne va del bene della democrazia: se ci sono elementi seri e comprovati è un conto, se no fare una campagna elettorale a colpi di allusioni, illazioni lo trovo molto grave. Oggi ci può capitare la Lega, domani ci capita un altro partito, dopodomani un altro ancora, stiamo attenti”.