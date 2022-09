Sofia, 15 set. – (Adnkronos) – Sofia Raffaeli vince la medaglia d’oro al nastro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia in Bulgaria. La 18enne azzurra si impone con il punteggio di 32.650, davanti alla bulgara Stiliana Nikolova e alla slovena Vedeneeva. Per Raffaele è quarta medaglia in questa rassegna iridata, la terza d’oro.