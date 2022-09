Roma, 15 set (Adnkronos) – “In campagna elettorale mi si sente discutere, e anche arrabbiarmi, rispetto a chi dice che il Pnnr è da rinegoziare. Bisogna applicarlo il Pnnr, anche per la scuola, ci sono duemila nuovi lavori per gli asili e 1800 per la scuola d’infanzia. E’ una occasione straordinaria”. Lo ha detto Enrico Letta a Skuola.net.