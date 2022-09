Roma, 15 set (Adnkronos) – La prima proposta del Pd sulla scuola è “l’allungamento dell’obbligo, andare a scuola molto presto. Ma anche allungarla oltre i 16 anni per non dare il messaggio che ci si ferma a 16 anni e il diploma di terza media è sufficiente. Nel mondo del lavoro del futuro bisognerà avere uno zaino molto più solido per andare avanti, quindi bisogna spingere tutti ad avere il diploma di scuola superiore”. Lo ha detto Enrico Letta a Skuola.net.