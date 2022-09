Calcio: Europa League, Roma-Hjk Helsinki 3-0**

Roma, 15 set. – (Adnkronos) – La Roma sconfigge 3-0 l’Hjk Helsinki in un match valido per la seconda giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. I finlandesi giocano in 10 uomini per quasi tutta la partita a causa dell’espulsione al 15′ di Tenho. Per i capitolini i gol arrivano nella ripresa con Dybala al 2′, Pellegrini al 4′ e Belotti al 23′. Nell’altra partita del girone successo per 3-2 del Betis Siviglia in casa contro il Ludogorets. In classifica il Betis guida a punteggio pieno con 6 punti, Roma e Ludogorets seguono a 3, chiude l’Hjk Helsinki a zero.