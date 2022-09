Herning, 15 set. – (Adnkronos) – Il Midtjylland batte 5-1 la Lazio in un match valido per la seconda giornata del gruppo F di Europa League disputato alla Herning Arena. Per i danesi a segno Paulinho al 26′, Kaba al 30′, Evander su rigore al 51′, Isaksen al 67′ e Sviatchenko al 72′. Di Miinkovic-Savic al 57′ il gol dei biancocelesti.