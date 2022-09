Nuoto: Barelli, ‘mia sospensione da parte della Fina? Cosa brutta e completamente strumentale’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Mia sospensione da parte della Fina? E’ una cosa brutta e completamente strumentale in un momento delicato di politica non solo sportiva”. Sono le parole del presidente della Federnuoto Paolo Barelli all’Adnkronos sulla sospensione da parte del Comitato Etico della Fina. Il Collegio ha deliberato di imporre a Barelli una sospensione provvisoria che gli preclude l’esercizio di qualsiasi funzione e la partecipazione a qualsiasi attività all’interno della Fina, delle Organizzazioni Continentali della Fina e delle Federazioni della Fina. Pertanto Barelli non è idoneo a ricoprire la carica di Presidente della Federazione Italiana Nuoto durante la sua sospensione provvisoria. “Ora farò un comunicato stampa di replica”, ha poi aggiunto Barelli.