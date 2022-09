Lombardia: Guidesi, ‘ministero Innovazione a Milano grande opportunità per tutto il Paese’

Milano, 14 set. (Adnkronos) – “La condivisione trasversale al progetto di portare la sede del ministero dell’Innovazione a Milano dimostra quanto sia un’opportunità per la Lombardia, motore economico a livello europeo, e per tutto il Paese. Si creerebbe un rapporto pubblico-privato più snello, più veloce tanto da consentire un continuo sviluppo di un ecosistema ancora più all’avanguardia di quanto è oggi”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, commentando la proposta di un ministero a Milano.

“La sede ministeriale dell’Innovazione e il know-how lombardo al servizio per un Paese più innovativo e più efficiente che dia ai giovani la possibilità di concretizzare idee e progetti”, conclude.