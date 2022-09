Lombardia: Cecchetti (Lega), ‘Fdi si ostina a ridimensionare proposta ministero a Milano’

Milano, 14 set. (Adnkronos) – “Spiace vedere che gli amici di Fdi con Ignazio La Russa, che pure è stato ministro, si ostinino a ridimensionare la portata della nostra proposta di spostare a Milano la sede del prossimo ministero dell’Innovazione e della Digitalizzazione”. Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

“Spiace -aggiunge Cecchetti- che La Russa lo reputi un ‘contentino’. Forse non si comprende bene cosa significherebbe per Milano e per la Lombardia già capitale della ricerca e dell’innovazione, avere qui il ministero interessato, proprio qui dove vengono depositati un nuovo brevetto o marchio su tre a livello nazionale”.

Milano, che “ha già l’area Mind attrezzata adeguatamente per ospitarlo, è la sede naturale per questo nuovo ministero che a cascata favorirebbe l’assegnazione del tribunale europeo dei Brevetti, avviando un circolo virtuoso che aumenterebbe la capacità attrattiva di Milano, portando in città capitali esteri e investimenti, innescando la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani che potrebbero restare qui senza doversi trasferire in altre capitali europee”. Ebbene, conclude, “tutto questo sarebbe solo un ‘contentino’? Per Milano è un’opportunità enorme e la coglieremo”.