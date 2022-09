Elezioni: Meloni, ‘soldi da Russia? Importante saperlo ma la Lega non risulterà’**

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Ovviamente è importante saperlo, è importante sapere se le scelte che alcuni fanno sono convinte o se sono imbeccate da qualcuno”. Lo dice a Radio 24 il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commentando la notizia, rilanciata dall’Intelligence americana, che la Russia avrebbe distribuito 300 milioni di dollari a partiti in giro per il mondo.

“Credo che la Ue abbia già ampiamento fatto degli esempi nei mesi scorsi, ed particolarmente in altre nazioni. Mi pare che l’Italia venga citata poco. Sappiamo come la Russia abbia tentato in questi anni di aumentare la sua sfera di influenza economica, politica, e di avvicinare osservatori”.

Se dovesse risultare la Lega? “La Lega non risulterà, sono mesi che lo sentiamo dire, ma non c’è niente di concreto”, risponde Meloni.