Quirinale: Mattarella visita nave Cavour, ‘importante per Paese gioco di squadra’**

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Quello che diceva il comandante è molto importante: come ha detto, ‘da solo non potrei far nulla, perchè è la squadra, il team nel suo complesso che consente ad una realtà così importante, come la nave Cavour, di realizzare tutti i suoi compiti’. Questo è un pensiero di carattere generale, vale anche per tutto il nostro Paese e mi auguro sia sempre così e sempre più così. E in questo equilibrio, in questa articolazione del nostro Paese, le Forze Armate sono elemento di primaria importanza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita alla Nave militare portaerei Cavour al largo di Civitavecchia.

Ad accompagnarlo il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini; il capo di stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino; il comandante in capo della Squadra navale, Aurelio De Carolis; e il comandante della Nave Cavour, Enrico Vignola.