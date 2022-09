Da Altroconsumo 7 proposte politiche per le elezioni, da bollette e carovita a salute e digitalizzazione

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Carovita, inflazione e continui rincari: in un momento di incertezza come questo servono proposte coraggiose e concrete non solo per affrontare la crisi ma anche per pensare a un Paese più digitale e sostenibile. Lo afferma Altroconsumo, associazione a tutela di famiglie e consumatori. In occasione delle prossime elezioni e di fronte alle sfide che dovrà affrontare il nuovo governo, Altroconsumo si rivolge alle forze politiche con sette proposte per dare risposte ai cittadini, tra cui bollette, carburante, inflazione e digitalizzazione.

Con la crisi energetica in corso, scrive l’associazione, i consumatori si trovano ad affrontare prezzi di luce e gas insostenibili che, senza interventi concreti ed efficaci, potrebbero lievitare ancora. Per questo Altroconsumo chiede di: mantenere tutti gli strumenti che riducono gli importi delle bollette attualmente previsti, ossia azzeramento degli oneri di sistema della bolletta elettrica, Iva al 5% nella bolletta del gas; confermare la possibilità di rateizzazione delle bollette; ridurre ulteriormente la tassazione se, come purtroppo si prevede, la situazione dei prezzi dovesse peggiorare, in particolare intervenendo su accise e addizionali regionali, fino ad ora non coinvolte nei provvedimenti di riduzione; adeguare agli aumenti i bonus sociali previsti per le famiglie che ne hanno più bisogno; vigilare sulle compagnie energetiche, in particolare sul versamento delle imposte sugli extraprofitti, sui call center ingannevoli che tentano di far sottoscrivere contratti non richiesti e sull’applicazione della norma che blocca gli aumenti tariffari da parte del proprio fornitore; L’associazione propone anche di estendere la validità di questa norma contenuta nel decreto Aiuti bis fino a settembre 2023, di semplificare il mercato dell’energia: le pratiche commerciali scorrette sono possibili perché il mercato è ancora troppo complesso per i cittadini.

Al di là dell’emergenza serve un cambiamento strutturale: vanno eliminate definitivamente tutte le voci che non hanno a che fare con la fornitura, come gli oneri di sistema, vanno equiparate le aliquote dell’Iva, che a regime sono molto più alte nella fornitura gas (22%) rispetto all’elettrico (10%). Vanno eliminati gli scaglioni, per fare in modo che i prezzi applicati siano facilmente comprensibili da tutti.

In merito alla benzina, Altroconsumo afferma che il taglio di 0,25 euro delle accise prorogato dal governo fino al 5 ottobre è una misura importante ma resta insufficiente se non si trasforma in un intervento duraturo che vada ad agire direttamente sull’Iva. Pertanto l’associazione chiede: l’azzeramento dell’Iva sui carburanti per assorbire le continue variazioni al rialzo del loro costo industriale.

Nel settore dei trasporti, secondo Altroconsumo, serve lavorare per rendere il sistema più efficiente e sostenibile. Per questo l’associazione chiede: il sostegno al trasporto pubblico locale: il bonus trasporti va rinnovato per il biennio 2023-25, estendendo la sua corresponsione a un Isee massimo di 40.000 euro; allo stesso modo, l’importo riconosciuto deve esser parametrato al costo medio del trasporto pubblico locale che varia notevolmente nelle diverse zone d’Italia. Occorre un intervento sulle infrastrutture e sul parco mezzi, eliminando i veicoli più obsoleti, che consumano di più e inquinano di più; necessario, inoltre, un miglioramento dell’interoperabilità tra mezzi di spostamento; aiuti per l’acquisto di auto elettriche almeno fino al 2025 e più strutture di ricarica efficienti; per coprire gli indennizzi dovuti a ritardi e cancellazioni nel trasporto aereo va creato un fondo europeo con i contributi di tutte le compagnie aeree; inoltre è necessario creare un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie come chiesto da Antitrust.

I prezzi dei prodotti alimentari continuano ad aumentare in maniera preoccupante, trainati anche dai rincari nei costi delle materie prime e dai costi energetici della produzione, afferma Altroconsumo che chiede: interventi mirati, inclusi buoni spesa per i redditi medio-bassi; erogazione dei buoni pasto in busta paga mantenendo le agevolazioni fiscali oggi previste per aziende e dipendenti. Per i consumatori che ricevono i buoni pasto dal proprio datore di lavoro, è infatti sempre più difficile spenderli in quanto spesso non accettati dagli esercenti a causa delle alte commissioni di incasso. Questo limita ancora di più l’utilizzo di una fonte economica importante per i dipendenti italiani, che potrebbero usufruirne anche per la spesa alimentare. Versare i buoni pasto direttamente in busta paga garantirebbe una entrata effettiva ai dipendenti in un momento di grave crisi economica del Paese.

L’associazione sollecita inoltre credito e aiuti dello Stato ai giovani per l’acquisto o l’affitto della casa: il 2022 si è aperto con delle misure di sostegno per i giovani under 36 che avrebbero dovuto avere accesso a una garanzia estesa del Fondo statale Consap, per ottenere con facilità mutui al 100% a tassi calmierati. Come dimostrano le inchieste di Altroconsumo, da marzo purtroppo le banche non offrono più mutui a tasso fisso e tassi variabili con difficoltà. Questo perché i mutui garantiti prevedono dei tassi calmierati che, secondo le banche, sarebbero antieconomici.

Altroconsumo invita, pertanto, a prevedere rate sostenibili per i giovani “controllate” dallo Stato. Per il 2022 sono stati stanziati 490 milioni di euro che rischiano di non essere usati. La richiesta è che questi stanziamenti, rimpinguati con altri che potrebbero essere veicolati dal Pnrr, siano usati per fare credito ai giovani per l’acquisto o per coprire i costi dell’affitto dell’abitazione principale. Occorre che lo Stato ripaghi una percentuale delle rate dei mutui garantiti o una percentuale degli affitti in un momento storico così particolare in cui la casa rischia di essere un bene inaccessibile per i giovani, in una situazione aggravata dall’inflazione e dai tassi di interesse in crescita.