Calcio: Tombolini, ‘Juve-Salernitana? Anche tecnologia ha falle, aspettiamo il giudice’**

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “E’ un caso che deve fare scuola visto che finora non ci sono mai stati casi analoghi. Ora dipende da cosa farà il giudice sportivo, lasciamo decidere lui in base alle prove raccolte. Nel regolamento non è menzionato un caso del genere e quindi quello che deciderà farà scuola. Io non mi sento di escludere nulla neanche la ripetizione del match”. Così all’Adnkronos l’ex arbitro Daniele Tombolini in merito al caso Var in Juventus-Salernitana, con Marcenaro che annulla la rete di Milik del 3-2 per i bianconeri al 95′ per fuorigioco di Bonucci, dopo aver rivisto le immagini. Immagini dalle quali era esclusa la posizione di Candreva che teneva in gioco il capitano bianconero. “Da ex arbitro ad ogni mio errore mi veniva sempre detto con la tecnologia non sarebbe successo. Ora abbiamo visto che anche la tecnologia può avere delle falle”, aggiunge Tombolini.