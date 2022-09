Pnrr, Csel: “A Genova 53 mln fondo dl Aiuti opere Comuni, da scuola ad assetto idrogeologico”

Roma, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) – A Genova andranno 53 milioni del fondo stanziato dal dl Aiuti per rafforzare gli interventi del Pnrr da parte dei Comuni con popolazione superiore a 500mila abitanti e finanziare così opere pubbliche non rientrate nelle graduatorie del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma ritenute strategiche per conseguirne gli obiettivi. Secondo un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata sui dati del Viminale, al capoluogo di regione ligure andrà una quota pari all’8% delle risorse previste.

Quanto alle opere destinate ad essere realizzate nell’arco dei prossimi 4 anni, è ampio e variegato il parco progetti finanziato dal ministero dell’Interno nel genovese. Ingenti risorse saranno destinate al comparto scuola. Per la messa in sicurezza dell’impiantistica e l’adeguamento alle normative antincendio di una serie di edifici scolastici, sono stati messi sul tavolo 12.964.000 euro, che vanno a sommarsi ai 5 milioni assegnati al Comune per realizzare un nuovo Polo per l’infanzia in Viale Bracelli e a 1.250.000 euro che saranno utilizzati per avviare un nuovo asilo nido al piano terra del grattacielo noto come ‘Il Matitone’. Significative anche le somme stanziate per il Waterfront di Levante (15,8 milioni per Lungo Canale Principale e Lungo Canaletto) e per il Porticciolo di Nervi, destinato ad avere una nuova banchina per l’attracco dei battelli turistici grazie ai 2,3 milioni finanziati dal Viminale.

Rientrano inoltre nell’elenco degli interventi per la sistemazione dell’assetto idrogeologico del terreno di via Terpi, zona retrostante macelli (1,5 milioni) e per la messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del Rio fulle a San Quirico (4 milioni). Ammonta a 1,5 milioni la somma destinata alla riqualificazione dell’ex-Mercato civico di Bolzaneto ad uso Casa Di Quartiere, mentre 2 milioni di euro sono stati stanziati per gli interventi di restauro e valorizzazione di ognuno di questi siti: Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera, Villa Imperiale e Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavicini. Chiudono il cerchio gli interventi di efficientamento energetico di due teatri; quello Nazionale della Corte Ivo Chiesa, valore 1.500.000, e quello di Sant’Agostino, al quale sono stati destinati 1.186.000 euro.